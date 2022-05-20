В Татарстане открылась выставка с уникальными уральскими украшениями

В Елабуге открылась выставка с уникальными уральскими украшениями

В Елабуге в международный день музеев открылась выставка ювелирного искусства «Наследники. Возрождение драгоценной истории России». Об этом сообщает «Татар Информ».

Выставка, в экспозиции представлены уникальные уральские украшения, стала первым совместным проектом Елабужского государственного музея-заповедника и ювелирного дома CHAMOVSKIKH. Посетителям обещают знакомство с искусством уральской ювелирной школы, которое считается одним из наиболее известных в стране.

Экспозиция включает ювелирную коллекцию «Украшения императорских особ», а также уникальный ювелирный проект «Петергоф», повторяющий панорамный вид знаменитой резиденции Петра I.

Рассказывая о выставке, хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника «Петергоф» Андрей Терентьев заметил, что личность ключевой в отечественной истории фигуры объединяет не только Екатеринбург и Петербург, но и Петергоф. «Известно, что трубы для системы водоснабжения фонтанной столицы России был сделаны на уральских заводах, а мастера Екатеринбургской гранильной фабрики в XVIII веке набирались опыта у своих петергофских коллег», — пояснил он.

Вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH Юрий Толмачев выразил надежду, что проект внесет свой вклад в создание и сохранение культурного наследия. По его словам, крайне важно собрать, сохранить и представить его так, чтобы заинтересовать людей разного возраста. «Драгоценности, представленные на выставке, отражают историю нашей страны и становятся ее продолжением», — добавил он.

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