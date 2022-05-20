Муж уличил жену-учительницу в сексе с 17-летней ученицей и сдал полиции

Daily Express: в Пенсильвании учительница призналась в сексе с несовершеннолетней ученицей

В американском штате Пенсильвания учительницу Уилмингтонской старшей школы уличили в сексе с 17-летней ученицей и сдали полиции. Об этом сообщает Daily Express.

Муж руководительницы школьного хора Оливии Лоис Ортц обнаружил в ее iPad переписку, из которой следовало, что женщина завела роман на стороне. Первоначально он полагал, что она вступила в отношения с другим мужчиной. Жена заверила, что это не то, о чем он думает, и в конце концов призналась, что сообщения были от ученицы.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию. В результате учительницу отстранили от работы, а затем она сама сдалась полиции по рекомендации адвокатов. Ей предъявили обвинения в двух случаях сексуального контакта с 17-летней девушкой и одном случае преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего.

Ученица заявила полиции, что приходила домой к Ортц, когда муж учительницы был в отъезде, оставалась с ней на ночь и неоднократно занималась с ней сексом. На случай, если случится что-то плохое, они договорились о кодовом слове. Девушка утверждает, что она и учительница продолжают общаться, потому что любят друг друга и нуждаются в поддержке друг друга.

Арест Ортц — не первый подобный случай в Уилмингтонской старшей школе. Предшественнику Ортц, 37-летнему Джонатану Приано, предъявлены аналогичные обвинения из-за отношений со студентами. Приано любил щекотать ступни учениц и вступал с ними в близкие отношения.

Ранее сообщалось, что 44-летняя Азар Рахматзаде, преподающая в школе Wantirna College в Мельбурне, штат Виктория, была задержана после того, как ее обвинили в сексуальных отношениях с ребенком младше 16 лет, изнасиловании и спаивании несовершеннолетнего. Она попала под подозрение из-за сообщений в социальной сети, в которых она называла мальчика красивым, а после начала расследования сокрушалась, что он удалил ее из друзей.