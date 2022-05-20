Британский МИД оценил сообщения о плане сменить власть в России

Глава МИД Британии Трасс заявила, что Лондон и Вашингтон не ставят целью смену власти в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что Лондон и Вашингтон не ставят целью смену власти в России.

Она также раскритиковала идею французского президента Эммануэля Макрона о том, что России необходимо дать путь выхода из украинского кризиса.

«Путин должен проиграть на Украине, а мы должны увидеть восстановленные суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы очень четко заявляли», — сказала Трасс, отвечая на вопрос об «оккупации» Крыма и республик Донбасса.

«Мы не ищем смены режима. Но мы должны удостовериться, что Россия будет больше не в состоянии совершать такие акты агрессии», — заявила дипломат.

Ранее Трасс выступила за создание глобальной НАТО, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Трасс. Она рассказала о тесной работе с Украиной, Польшей и другими странами с целью гарантировать Киеву вооружение по стандартам НАТО.

