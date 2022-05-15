Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Британии выступила за создание глобальной НАТО

Глава МИД Великобритании Трасс выступила за создание глобальной НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Необходимо создать глобальную НАТО, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. С такой инициативой выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече глав МИД Североатлантического альянса, ее цитирует ТАСС.

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Трасс.

Она рассказала о тесной работе с Украиной, Польшей и другими странами с целью гарантировать Киеву вооружение по стандартам НАТО. Глава МИД Великобритании также поддержала вступление в альянс Финляндии и Швеции.

О том, что Финляндия официально решила вступить в НАТО, президент Ниинисте сообщил в воскресенье, 15 мая. Глава государства рассказал, что он принял подобное решение вместе с комитетом по внешней политике и безопасности. Глава государства назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

Швеция захотела подать заявку в Североатлантический альянс 17 мая, написала газета Svenska Dagbladet. Издание утверждает, что власти планируют подать заявку в штаб квартире НАТО в Брюсселе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане ЕС по покупке газа у России без нарушения санкций
В Испании баскетболистов заставили на коленях просить прощения у фанатов
В ФРГ обвинили Россию в перекрытии каналов диалога с Европой и НАТО
Пользователи сети нашли объяснение силе советских спортсменов
Блогерша осталась с ненавистным тату после неудачной работы мастера
В США назвали последствия экспансии НАТО в Северной Европе для Арктики
Режиссер Гаспар Ноэ назвал фильмы Marvel глупыми
В «Зените» ответили на вопрос о продолжении клубной карьеры Дзюбы
Блинкен рассказал об отражении агрессии России в новой стратегии НАТО
Кинолог перечислил порядок действий в случае похищения собаки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.