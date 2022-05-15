Глава МИД Британии выступила за создание глобальной НАТО

Глава МИД Великобритании Трасс выступила за создание глобальной НАТО

Необходимо создать глобальную НАТО, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. С такой инициативой выступила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече глав МИД Североатлантического альянса, ее цитирует ТАСС.

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала Трасс.

Она рассказала о тесной работе с Украиной, Польшей и другими странами с целью гарантировать Киеву вооружение по стандартам НАТО. Глава МИД Великобритании также поддержала вступление в альянс Финляндии и Швеции.

О том, что Финляндия официально решила вступить в НАТО, президент Ниинисте сообщил в воскресенье, 15 мая. Глава государства рассказал, что он принял подобное решение вместе с комитетом по внешней политике и безопасности. Глава государства назвал событие историческим, подчеркнув, что страна будет нести ответственность за безопасность НАТО.

Швеция захотела подать заявку в Североатлантический альянс 17 мая, написала газета Svenska Dagbladet. Издание утверждает, что власти планируют подать заявку в штаб квартире НАТО в Брюсселе.