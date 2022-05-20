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Названа причина пожара в здании во дворе российского ТЮЗа

МЧС заявило, что причиной пожара во дворе ТЮЗа в Иркутске является поджог

Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Причиной пожара в здании во дворе иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗ), который произошел 13 мая, является поджог. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Согласно полученным результатам исследований, экспертами был сделан вывод, что наиболее вероятной причиной пожара в историческом здании стал поджог», — говорится в сообщении.

На данный момент материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела.

Пожар начался во дворе ТЮЗа, позднее пламя перекинулось на пристройку к учреждению. Уточнялось, что площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, 50 человек были эвакуированы. В сети также появились кадры с пожаром, на которых видно столб дыма, поднимающийся над зданием, и языки пламени.

Уточняется, что здание театра закрыли несколько лет назад в связи с аварийным состоянием, но проект его реконструкции был готов к этапу экспертизы.

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Никита Абрамов
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