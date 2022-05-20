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Замглавы МИД обсудил с ООН гуманитарное взаимодействие в Донбассе

Замглавы МИД Вершинин обсудил гуманитарное взаимодействие в Донбассе с ООН
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил гуманитарное взаимодействие и продовольственную безопасность в Донбассе и на Украине с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ЛHP, ДНР и на Украине, а также по инициативам ООН в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Собеседники условились о продолжении контактов», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Дипломат передал сомнения российской стороны в том, что продовольственные грузы попадают к нуждающимся странам.

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Николай Чигасов
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