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Россия заподозрила ЕС в накоплении украинского зерна вместо экспорта нуждающимся

Постпред Небензя заподозрил ЕС в накоплении украинского зерна вместо экспорта нуждающимся

Фото: Ajay Verma / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о подозрениях по поводу экспорта украинского зерна в хранилища европейских государств. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, согласно заявлениям представителей Запада, сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю, однако у России есть сомнения, что зерно поставляют нуждающимся странам.

Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение

Василий Небензя постпред России при ООН

«Голод библейского масштаба»

Небензя также заявил, что продовольственный кризис в мире не был спровоцирован российской спецоперации на Украине. По словам постпреда России, он начался еще в 2020 году, когда критическим угрозам в сфере продовольственной безопасности подвергались около 155 миллионов человек в 55 странах.

О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил еще в 2020 году

Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат отметил, что продовольственному кризису способствовала политизация энергетического сотрудничества. Он добавил, что важным фактором, который повлиял на ухудшение ситуации, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран». По его словам, это привело к «безрассудному отказу» от энергопроектов и резкому взлету цен на энергоносители.

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«Зерновой» альянс

Накануне представители G7 («Группы семи») заявили о создании «зернового» альянса, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник.

Странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, поскольку они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, отмечает издание. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита. Инициатива создания альянса принадлежит министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце и президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

По данным издания, Россия блокирует отгрузки пшеницы из украинских портов, зерно не может пересечь границу. Ситуация также усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы, цены на которую рекордно взлетели.

456 долларов

составляет стоимость пшеницы

Предыдущий рекорд на европейском рынке был зафиксирован 16 мая. Отмечается, что торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 евро за тонну

Дамьен Веркамбрброкер французской компании Inter-Courtage
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Запасы Украины

В настоящее время на Украине находится 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна, подсолнечного масла. Эти поставки нужны как украинской экономике, так и для предотвращения голода в Африке и на Ближнем Востоке, заявил посетивший Киев конгрессмен США Джейсон Кроу.

У них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы, предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности

Джейсон Кроу конгрессмен США

Кроу сообщил, чтопрезидент Украины Владимир Зеленский ранее попросил у главы США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие. По его словам, власти Украины рассчитывают получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами. Он отметил, что Киев попросил у Вашингтона реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Здесь и сейчас


Марина Совина
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