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Из жизни
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14:10, 7 июля 2026Из жизни

Пенсионер десять лет прожил в лесу

В США арестовали пенсионера, который прожил в национальном лесу десять лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: CactusPilot / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали мужчину, который десять лет прожил на территории национального леса. Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний Марк Аарон Гатц оборудовал лагерь с кучей мусора размером около двух тысяч квадратных метров в национальном лесу Тонто, штат Аризона. Сотрудники лесной службы знали о Гатце около года, и на него было оформлено как минимум шесть ордеров на арест. Пенсионера удалось задержать лишь 25 июня. Ему предъявлены обвинения в разведении костров, строительстве сооружений, антисанитарии и использовании охраняемой природной зоны в качестве места жительства.

По словам полицейских, на участке были разбросаны шины, мешки с мусором, алюминиевые банки, пять 200-литровых бочек, восемь покрышек, емкости с моторным маслом и около дюжины сковородок.

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Обычно за подобные нарушения выписывают крупные штрафы и запрещают посещать парк, но в случае с Гатцем масштаб разрушений и его продолжительное уклонение от закона могут привести к реальному тюремному сроку. Пенсионера могут приговорить к пяти годам тюрьмы.

Ранее житель США нашел в своем доме незваного жильца. Незнакомец несколько дней тайно прожил в кладовке, когда хозяева были дома.

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