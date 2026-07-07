Пенсионер десять лет прожил в лесу

В США арестовали пенсионера, который прожил в национальном лесу десять лет

В США арестовали мужчину, который десять лет прожил на территории национального леса. Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний Марк Аарон Гатц оборудовал лагерь с кучей мусора размером около двух тысяч квадратных метров в национальном лесу Тонто, штат Аризона. Сотрудники лесной службы знали о Гатце около года, и на него было оформлено как минимум шесть ордеров на арест. Пенсионера удалось задержать лишь 25 июня. Ему предъявлены обвинения в разведении костров, строительстве сооружений, антисанитарии и использовании охраняемой природной зоны в качестве места жительства.

По словам полицейских, на участке были разбросаны шины, мешки с мусором, алюминиевые банки, пять 200-литровых бочек, восемь покрышек, емкости с моторным маслом и около дюжины сковородок.

Обычно за подобные нарушения выписывают крупные штрафы и запрещают посещать парк, но в случае с Гатцем масштаб разрушений и его продолжительное уклонение от закона могут привести к реальному тюремному сроку. Пенсионера могут приговорить к пяти годам тюрьмы.

Ранее житель США нашел в своем доме незваного жильца. Незнакомец несколько дней тайно прожил в кладовке, когда хозяева были дома.