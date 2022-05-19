Небензя: кризису продовольствия способствовала политизация энергетического сотрудничества

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал одну из причин продовольственного кризиса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он начался гораздо раньше российской спецоперации на Украине. «О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил еще в 2020 году», — заявил он. Небензя подчеркнул, что тогда критическим угрозам в сфере продовольственной безопасности подвергались около 155 миллионов человек в 55 странах.

Небензя отметил, что продовольственному кризису способствовала политизация энергетического сотрудничества. Он добавил, что важным фактором, который повлиял на ухудшение ситуации, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран». По его словам, это привело к «безрассудному отказу» от энергопроектов и резкому взлет цен на энергоносители.

Ранее стало известно, что представители G7 («Группа семи») создадут «зерновой» альянс, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита.