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14:11, 7 июля 2026Спорт

Сборная Бельгии высмеяла отмену красной карточки американскому футболисту на ЧМ

Сборная Бельгии высмеяла отмену красной карточки американцу Балогуну на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Сборная Бельгии высмеяла решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему команды США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Пост доступен на странице бельгийцев в социальной сети X.

Бельгийцы опубликовали фотографию нападающего Ромелу Лукаку, празднующего четвертый гол в ворота американцев. «Отмените это», — говорится в подписи к публикации.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Это вызвало недовольство со стороны Бельгии и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Балогун вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

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