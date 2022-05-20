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В США предложили укрепить границы страны за российские деньги

Американский сенатор предложил укрепить южную границу США за счет активов россиян

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Американский сенатор Билл Кэссиди предложил укрепить границы США за счет российских активов, попавших под санкции. Об этом сообщает RT.

Политик внес соответствующий законопроект в конгресс. Сенатор предложил «на каждый доллар, направленный Украине на помощь в самообороне» конфисковать равную сумму средств россиян и российских организаций для финансирование пограничной безопасности Соединенных Штатов.

«В течение 2022 и 2023 финансовых годов министр внутренней безопасности должен потратить на усилия по укреплению безопасности вдоль южной сухопутной границы США тот же объем средств, который будет выделен министру обороны на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) на указанный финансовый год», — сказано в тексте законопроекта.

По словам Кэссиди, на эти цели должны пойти средства российских компаний и граждан, оказавшихся в американских санкционных списках. «Обеспечение безопасности нашей родины всегда должно быть главным приоритетом. Мы можем одновременно обеспечивать безопасность границы и предпринимать шаги, чтобы остановить [президента России Владимира] Путина», — заявил сенатор.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Украины. Тем не менее она добавила, что хотя возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, дискуссия на этот счет идет. Также Йеллен назвала маловероятным продление лицензии, позволяющей России обслуживать долларовый долг, но окончательное решение еще не принято.

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Виктория Кондратьева
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