В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки новой волны COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: эпидпроцесс по COVID-19 может активизироваться осенью

Эпидемический процесс инфекции COVID-19 может активизироваться осенью Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее цитирует РИА Новости.

«В связи с тем, что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», — сказала эксперт.

По словам Пшеничной, осенью происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, снижение заболеваемости фиксируется 13-ю неделю подряд. Главный санитарный врач указала на необходимость первичной и повторной вакцинации, несмотря на низкие показатели заболеваемости в России. Она посоветовала россиянам сделать прививку спустя шесть месяцев после вакцинации или перенесенной инфекции, так как иммунитет к этому времени уже угасает.