Пентагон передаст Киеву средства поражения большой дальности

В Пентагоне заявили, что передадут Украине системы огневого поражения большой дальности

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби рассказал, что в настоящее время Вашингтон изучает возможность передачи ВСУ средств огневого поражения большой дальности, сообщает ТАСС.

«Главная потребность (Киева — прим. «Ленты.ру»), которую продолжают подчеркивать украинцы, — это огневые средства поражения большой дальности. И мы работаем, содействуя им в получении систем огневого поражения большой дальности», — заявил официальный представитель Пентагона.

Несмотря на это, он отметил, что США не желают эскалации напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, это не пошло бы на пользу ни одной из сторон конфликта. Однако Кирби подчеркнул, что при обсуждениях новой военной помощи Киеву Вашингтон прежде всего учитывает именно потребности украинских военных, пытаясь обеспечить им преимущество на поле боя, что, в свою очередь, должно укрепить позиции Украины на переговорах с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение территории завода «Азовсталь», заявив, что украинские бойцы, сдавшиеся российским военным, имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь».