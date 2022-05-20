Зеленский отреагировал на освобождение территории «Азовстали»

Президент Украины Зеленский заявил, что бойцы на «Азовстали» имеют право сберечь жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение территории завода «Азовсталь», заявив, что украинские бойцы, сдавшиеся российским военным, имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь». Его слова приводит ТАСС.

Украинский лидер заявил, что украинские бойцы получили сигнал о том, что они имеют «полное право выйти и сберечь свою жизнь».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

20 мая журналист Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен.