Россия получила списки погибших и плененных военных ВСУ

РИА Новости опубликовало имена более двух тысяч погибших и плененных украинских военных

Сотрудники силовых ведомств России получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в российский плен на южном направлении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документы опубликовало РИА Новости.

Списки насчитывают более двух тысяч имен и фамилий. Собеседнику агентства показалось странным, что в документах подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав.

Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный Представитель силовых ведомств России

По словам собеседника РИА Новости, за последний месяц Генштаб Украины испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую огромное число плохо обученных новобранцев, а также боевиков территориальной обороны, которые были призваны в ходе всеобщей мобилизации. Он отметил, что командование армии Украины не торопится вносить погибших новобранцев в список.

Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки «пропавших без вести», чтобы потом по истечении некоторого времени, постепенно вбрасывать их в боевые потери Представитель силовых ведомств России

Пленные со Змеиного

Также из полученных российскими силовиками данных выяснилось, что власти Украины на уровне внутренних документов своей армии признали попадание в плен в самом начале спецоперации военнослужащих с острова Змеиный.

При этом ранее Киев публично назвал военнослужащих погибшими и представил их к высоким наградам. В документах перечислены имена и фамилии почти 40 украинских военных со Змеиного, включая морских пехотинцев, которые указаны как попавшие в российский плен. Также в документах приводятся контактные данные ближайших родственников украинских военнослужащих.

Украинский остров Змеиный входит в состав Килийского района Одесской области и расположен в 35 километрах от побережья Черного моря. Его площадь равна примерно 20,5 гектара. В 2009-м его признали островом, хотя ранее он считался скалой. Змеиный имел важное значение при рассмотрении территориального спора, возникшего у Украины с Румынией, об определении госграницы континентального шельфа и экономической зоны.

24 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что защитники острова погибли.

Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях. Спустя три дня власти Украины признали, что информация о гибели военнослужащих была фейком. В Киеве сообщили, что военные живы и находятся в плену.

Пленные из «Азовстали»

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Он подчеркнул, что всего с понедельника, 16 мая, на комбинате в плен сдались 1730 человек, среди которых 80 раненых.

По его словам, бойцы ВСУ, которые нуждаются в помощи, отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке.

На публикуемых министерством кадрах видно, как группы безоружных мужчин выстраиваются перед оборудованными российскими военными и силами Народной милиции Донецкой народной республики пунктами досмотра. Отдельно от здоровых солдат выходят раненые — некоторые с трудом передвигаются на костылях.

16 мая Минобороны сообщило о достигнутых договоренностях с представителями ВСУ о вывозе раненых с территории комбината в Мариуполе. Тогда в районе предприятия был открыт гуманитарный коридор и введен режим тишины. Первые сообщения о сдаче в плен украинских военных появились на следующий день — впоследствии российское ведомство подтвердило, что оружие сложили 265 военнослужащих.