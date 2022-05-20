РИА Новости: Россия получила документы о признании Украиной пленения военных со Змеиного

Власти Украины на уровне внутренних документов своей армии признали попадание в плен в самом начале российской спецоперации военнослужащих с острова Змеиный. Россия получила соответствующие документы, пишет РИА Новости.

Ранее Киев публично назвал военнослужащих погибшими и представил их к высоким наградам. Отмечается, что российская сторона получила списки с фамилиями бойцов, которые были задействованы Киевом на южном направлении.

В документах перечислены имена и фамилии почти 40 украинских военных со Змеиного, включая морских пехотинцев, которые указаны как попавшие в российский плен. Также в документах приводятся контактные данные ближайших родственников украинских военных.

Ранее представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытка захвата острова Змеиный со стороны Украины привела к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ». В ходе операции по захвату Змеиного ВСУ также потеряли 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников. Вооруженными силами России были уничтожены три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

