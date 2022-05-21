Российская делегация покинула саммит АТЭС во время выступления США

Минэкономразвития сообщило об уходе делегации России с саммита АТЭС во время доклада США

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время доклада США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

Уточняется, что в Тelegram-канале министерства была опубликована фотография с пустующим креслом главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова во время выступления Соединенных Штатов.

Один из участников форума подтвердил агентству уход российской делегации из зала во время речи американского представителя.

Ранее 21 мая официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт заявил, что во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова представители пяти стран-членов форума, в том числе Японии и США, покинули зал заседаний АТЭС.