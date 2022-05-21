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Богатейший украинец решил продать свою строящуюся суперъяхту

NYT: богатейший бизнесмен Украины Ахметов решил продать строящуюся суперъяхту Luminance
Ринат Ахметов

Ринат Ахметов . Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов решил продать суперъяхту Luminance, которая строится в Германии по его заказу. Об этом сообщает New York Times (NYT).

В компании System Capital Management, которая объединяет главные активы Ахметова, отметили, что украинец рассматривает возможность продажи судна до завершения его строительства.

Газета указывает, что пока непонятно, как бизнесмен может разорвать контракт или продать все еще строящуюся яхту. По словам источника издания, который работает над проектом Luminance, лучшее время для продажи — за день до спуска на воду. По оценке отраслевого портала Boat International, строительство судна завершится в 2023 году.

Как рассказал директор по международным отношениям System Capital Management Джок Мендоза-Вилсон, бизнесмен подписал контракт на строительство яхты в 2018 году. Работы велись и после начала российской спецоперации на Украине, отметил источник NYT. По его словам, родственники Ахметова ездили в Западную Европу для обсуждения деталей строительства, а сам Ахметов во время боевых действий находился на территории Украины.

Ранее компания SCM Group, принадлежащая Ахметову, заявила, что подаст иск против России. Об этом бизнесмен рассказал агентству Bloomberg. По его словам, он рассчитывает получить выплаты за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России на Украине. Миллиардер также выразил уверенность, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».

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Марина Совина
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