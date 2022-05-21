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Появилось первое видео с завода «Азовсталь» после перехода под контроль России

Корреспондент «Известий» показал первое видео с освобожденного завода «Азовсталь»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков первым из представителей СМИ побывал на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе после того, как тот перешел под контроль российских военных. Ролик появился на сайте издания.

На кадрах можно увидеть частично обрушившиеся и выгоревшие постройки комбината.

«"Азовсталь" — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод», — рассказал журналист. При этом он отметил, что в настоящее время на заводе проводятся работы по разминированию, поэтому повсюду слышны взрывы.

20 мая Минобороны России отчиталось о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Отмечалось, что подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Варвара Кошечкина
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