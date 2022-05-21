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В Минобороны заявили об уничтожении базы подготовки спецназа ВСУ под Одессой

В Минобороны заявили об уничтожении лагеря подготовки спецназа Украины под Одессой

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили базу подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, лагерь располагался в районе озера Сасик в Одесской области. Объект был уничтожен при поддержке ракетных войск и артиллерии, уточнил Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВСК) России нанесли удары по хранилищам с топливом, которое предназначалось для украинской бронетехники и хранилось на «Одесском припортовом заводе».

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении уничтожили крупной партии вооружения и техники, направленной Украине из США и стран Европы.

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Варвара Кошечкина
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