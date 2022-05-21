Создатель второй криптовалюты мира перестал быть миллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum Бутерин заявил, что больше не является миллиардером

Создатель второй криптовалюты мира Ethereum Виталий Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером. Об этом сообщает ТАСС.

«Кстати, я больше не миллиардер», — заявил программист. Таким образом он прокомментировал публикацию в Twitter о недавней активности владельца SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса в социальных сетях.

Дальнейших комментариев и причин, почему он больше не является миллиардером, Бутерин не предоставил. Как сообщает Bloomberg, в конце 2021 года личное состояние программиста оценивалось примерно в 1,5 миллиарда долларов. С ноября стоимость токена Ethereum, связанного с блокчейном, снизилась на 55 процентов.

В октябре 2021 года цена второй криптовалюты мира выросла до 4,4 тысячи долларов, обновив рекорд. Тогда за сутки альткоин подорожал на 10,9 процента, а его рыночная капитализация на пике равнялась 519 миллиардам долларов.

