Создатель второй криптовалюты мира перестал быть миллиардером
Создатель второй криптовалюты мира Ethereum Виталий Бутерин заявил, что перестал быть миллиардером. Об этом сообщает ТАСС.
«Кстати, я больше не миллиардер», — заявил программист. Таким образом он прокомментировал публикацию в Twitter о недавней активности владельца SpaceX и Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса в социальных сетях.
Дальнейших комментариев и причин, почему он больше не является миллиардером, Бутерин не предоставил. Как сообщает Bloomberg, в конце 2021 года личное состояние программиста оценивалось примерно в 1,5 миллиарда долларов. С ноября стоимость токена Ethereum, связанного с блокчейном, снизилась на 55 процентов.
В октябре 2021 года цена второй криптовалюты мира выросла до 4,4 тысячи долларов, обновив рекорд. Тогда за сутки альткоин подорожал на 10,9 процента, а его рыночная капитализация на пике равнялась 519 миллиардам долларов.