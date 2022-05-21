В Подмосковье семья погибла от отравления газом

В подмосковном Долгопрудном угарным газом отравились четверо человек, включая двоих детей

В подмосковном Долгопрудном семья погибла от отравления угарным газом. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в субботу, 21 мая, в квартире, расположенной на Лихачевское шоссе, родственник обнаружил тела четырех человек. При этом известно, что двое из них — дети 2 и 11 лет.

По факту произошедшего главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Кроме того, сообщается, что помощь врачей также понадобилась мужчине, нашедшему погибших.

Ранее в мае стало известно, что из-за пожара, вспыхнувшего в многоэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах, погибли три человека. В ведомстве уточнили, что из-за инцидента была начата проверка.