В Херсонскую область прибыла первая иностранная делегация

Замглавы ВГА Стремоусов заявил о посещении Херсонской области первой иностранной делегации

Херсонскую область после перехода под контроль Вооруженных сил (ВС) России посетила первая иностранная делегация. Как уточнил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, в ее состав вошли журналисты и блогеры, передает РИА Новости.

Стремоусов рассказал, что всего в область в ходе визита прибыли 40 человек из разных стран мира, в том числе из Венесуэлы, Индии, Китая и Франции. По его словам, представители СМИ ознакомились с жизнью региона, посетили хлебопекарню, троллейбусный парк, монумент «Вечный огонь», а также Каховскую гидроэлектростанцию.

«Они увидели, что у нас в городе и области все спокойно. Они сами выбрали маршрут для посещения. Им никто ничего не запрещал. Они спокойно перемещались, задавали вопросы и получили все исчерпывающие ответы», — заявил замглавы ВГА, подчеркнув, что регион открыт для всех желающих «с добрыми помыслами» посетить Херсонщину.

16 мая Стремоусов сообщил о полном переходе региона под контроль ВС РФ. Он добавил, что область до сих пор находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, однако российским системам ПВО удается перехватывать снаряды.

