Три мирных жителя погибли после обстрела со стороны Украины в Херсонской области

Три мирных жителя погибли в Херсонской области после обстрела со стороны Украины

Три мирных жителя погибли после обстрела со стороны Украины в Херсонской области. Об этом сообщила военно-гражданская администрация региона, передает РИА Новости.

Кроме того, в результате десятки человек получили ранения. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется, добавили там.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за 12 недель эскалации на Украине 25 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще 50 получили ранения. Украинская сторона применила 9616 боеприпасов, в том числе восемь ракет «Точка-У».