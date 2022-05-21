Бывший адвокат Трампа встретился с комитетом по расследованию штурма Капитолия

CNN узнал о встрече экс-адвоката Трампа Джулиани с комитетом, расследующим штурм Капитолия

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с комитетом, расследующим штурм Капитолия, произошедший в январе 2021 года. Об этом узнал CNN.

Источники телеканала сообщили, что встреча прошла в онлайн-формате и продолжалась более девяти часов. В январе Джулиани был вызван для допроса в комитет, однако юрист отказался присутствовать.

5 апреля телеканал CNBC сообщил, что дочь Дональда Трампа Иванка Трамп провела восемь часов на допросе по делу о штурме Капитолия в палате представителей США. По информации членов специального комитета по расследованию, она отвечала на их вопросы «не в общих словах». Ее отец назвал эту ситуацию стыдом и преследованием.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

