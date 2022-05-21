В США заявили о готовности помочь КНДР из-за коронавируса

Reuters: власти США готовы предпринять меры для оказания помощи КНДР

Вашингтон готов оказать помощь КНДР, в том числе и в борьбе с распространением COVID-19 в стране, заявил американский чиновник, пишет Reuters.

Как уточнил источник, американские власти готовы «предпринимать шаги для оказания помощи». Он считает, что Северная Корея столкнулась с «довольно серьезной ситуацией» из-за распространения коронавируса.

Источник добавил, что находящийся с визитом в Южной Корее американский президент Джо Байден намерен на переговорах в субботу обсудить с ее лидером Юн Сок Елем «исходящую от Северной Кореи угрозу безопасности».

Ранее стало известно, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом в КНДР и Китае может спровоцировать появление новых штаммов. Ученые считают, что постоянное поддержание состояния пандемии и активное распространение инфекции помогут COVID-19 распространиться дальше. В случае с КНДР проникновение инфекции в другие государства маловероятно из-за закрытости страны, но о такой угрозе со стороны Китая говорить можно.