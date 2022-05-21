Раскрыт секрет сохранения отношений в тесной квартире

Психолог Радченко раскрыла секрет сохранения отношений в тесной квартире

Психолог Мария Радченко рассказала, как не испортить отношения в тесной квартире, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, жизнь в маленькой квартире может разрушить даже самые крепкие отношения. Интровертам нужно побыть в одиночестве не менее часа-двух в день, экстравертам — не менее 15 минут, отметила она. Эксперт объяснила, что это время люди используют, чтобы побыть наедине со своими мыслями, почувствовать себя, расслабиться.

Психолог считает оптимальным вариантом сохранения хороших отношений — улучшение жилищных условий. Если это невозможно, можно договориться о разделении границ: к примеру, муж занимается своими делами в комнате, а жена на кухне. «Если же вы живете в студии, все равно надо постараться выделить каждому члену семьи свой угол, который будет организован так, как удобно его владельцу», — раскрыла секрет сохранения отношений она.

Специалист добавила, что можно на какое-то время закрыться в ванной или уйти на прогулку. Она посоветовала объяснять, что вам просто хочется побыть одному.

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