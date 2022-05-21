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Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали»

Президент Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся в плен с «Азовстали»

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает вернуть сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали». О своем намерении произвести обмен он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, теперь все зависит от выполнения своих обязательств Россией, ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК), которые обещали украинским военным, что те будут в безопасности.

20 мая Россия сообщила о полном освобождении территории «Азовстали». Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

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Мария Рубникович
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