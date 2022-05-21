В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете в Херсонской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе Новоалександровки Херсонской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, также на Украине были уничтожены 14 беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Харьковской областей.
Кроме того, в районах Малой Камышевахи, Каменки, Бражковки и Чернобаевки российские ПВО сбили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области российские военные уничтожили крупную партию вооружения и техники, направленную Украине из США и стран Европы. Удар бы нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».