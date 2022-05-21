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В Минобороны сообщили о сбитом украинском самолете в Херсонской области

В Минобороны сообщили о сбитом российскими ПВО самолете Су-25 Украины в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в районе Новоалександровки Херсонской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также на Украине были уничтожены 14 беспилотников в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Харьковской областей.

Кроме того, в районах Малой Камышевахи, Каменки, Бражковки и Чернобаевки российские ПВО сбили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области российские военные уничтожили крупную партию вооружения и техники, направленную Украине из США и стран Европы. Удар бы нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

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Мария Рубникович
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