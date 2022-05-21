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В США заявили о заставившем европейцев «затянуть пояса» резком росте цен

ABC News сообщил о стремительном росте цен на энергоносители и продукты питания в Европе

Фото: Peter Summers / Reuters

Конфликт на Украине ускорил инфляцию в Европе, из-за чего цены на энергоносители, материалы и продукты питания стали быстро расти. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

«Это вызывает [у покупателей] шок — начиная от ценников в продуктовых магазинах и на бензоколонках до счетов за электроэнергию и строительные материалы», — говорится в материале. Сотрудники магазинов от Польши до Турции заявляют, что местные жители стараются сократить свои расходы — сэкономить на покупках, отказаться от вещей, которые не относятся к предметам первой необходимости. «Я всегда была позитивным человеком, но пока не вижу света в конце туннеля. (...) Мне приходится затянуть пояс потуже. Я покупаю фрукты и овощи, чтобы у моих детей было все, но я не прикасаюсь к ним», — заявила Ева Фуксова, мать троих детей, проживающая в городе Тоусков на западе Чехии.

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4 мая 2022

В качестве основной причины инфляции в Европе телеканал из США называет стремительный рост цен на нефть и газ. Ожидается, что в 2022 году она достигнет почти семи процентов в 27 странах Евросоюза. «Торговцы рыбой и фермеры вынуждены поднимать цены за свой улов и урожай, которые они и так считают астрономическими», — говорится в материале. Там же уточняется, что высокие цены на топливо грозят парализовать наземный транспорт.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в странах Балтии и Восточной Европе зафиксировали наиболее заметный рост потребительских цен в Евросоюзе. Это связано с их энергетической зависимостью от России.

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Варвара Кошечкина
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