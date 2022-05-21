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Слуцкий рассказал о возможности обмена пленных бойцов «Азова» на Медведчука

Слуцкий заявил, что в Москве могут изучить возможность обмена бойцов «Азова» на Медведчука

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России могут изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинского батальона «Азов». Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс».

При этом законотворец напомнил, что в вопросе переговорного процесса с Украиной главным комментатором от Москвы является Владимир Мединский, и «всем необходимо быть очень осторожными с весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

Данный вопрос изучит не ЛДПР, а те, кто в Москве имеют полномочия изучать и принимать решения в отношении этой инициативы

Леонид Слуцкийглава фракции ЛДПР

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможность обмена Медведчука на военнослужащих ВСУ не рассматривается. «Нет, об этом речи не ведется», — уточнил он после вопроса журналистов.

Предложение Медведчука

СБУ задержала Виктора Медведчука при попытке покинуть территорию страны 12 апреля. Глава политсовета ОПЗЖ проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. СМИ предположили, что политик может впоследствии оказаться на допросе у американских следователей по другому уголовному делу.

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16 апреля жена Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее супруг согласился на обмен и выдачу в Россию. Она сообщила, что это произойдет при условии, что Украина и Россия достигнут соответствующей договоренности. Также супруга Медведчука обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа.

По раннему утверждению Пескова, в Москве не знают, хочет ли Медведчук вмешательства России. Представитель Кремля отметил, что украинский политик не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

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15 мая 2022

Сдавшиеся «азовцы»

Минобороны России сообщило об освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая. По данным ведомства, подземные сооружения, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории комбината.

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский обратил внимание, что сдавшиеся в плен бойцы батальона «Азов» находились в лучшем состоянии, чем солдаты из других подразделений ВСУ — они выглядели гораздо бодрее и не были похожи на «недоедавших».

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Позднее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что, по предварительной информации, среди взятых в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе есть иностранцы. «Но чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — в то же время подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает вернуть сдавшихся в плен бойцов с «Азовстали». По его словам, теперь все зависит от выполнения своих обязательств Россией, ООН и Международным комитетом Красного Креста (МККК), которые обещали украинским военным, что те будут в безопасности.

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Марина Совина
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