Жена Медведчука сообщила о согласии мужа на обмен

Жена Медведчука Оксана Марченко сообщила, что ее муж согласен на обмен и выдачу в Россию

Жена украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ее супруг согласился на обмен и выдачу в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Марченко сообщила, что это произойдет при условии, что Украина и Россия достигнут соответствующей договоренности.

Также супруга Медведчука обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в обмене ее мужа. Она записала видеообращение к российскому лидеру.

Отношение к ее супругу на Украине Марченко назвала «ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком».

Задержание Медведчука

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала российской военной операции на Украине политик сбежал из-под домашнего ареста.

Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с оппозиционером в наручниках. В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что Медведчук был задержан в ходе специальной операции СБУ.

16 апреля суд во Львове отправил украинского оппозиционера под арест без возможности внесения залога.

Планы Украины

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Медведчука, и отметил при этом, что ответа от России на это предложение пока не поступало.

В своем видеообращении Зеленский выступил с утверждением, что Медведчук скрывался 48 дней и пытался «сбежать за границу», а также предложил России обменять его на пленных военных.

Зеленский указал на важность того, чтобы правоохранительные органы Украины и военные тоже рассмотрели такую возможность.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, в свою очередь, отметил, что Киев хочет обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на засевших в Мариуполе иностранных военных. По его словам, задержание Медведчука киевские власти согласовали с зарубежными спецслужбами.

Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе Алексей Журавко Бывший депутат Верховной рады Украины

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за судьбой задержанного на Украине главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В Кремле посоветовали делать то же самое европейским политикам, которые «так пекутся о свободе слова».

Все, что случилось с Медведчуком, — это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, у Москвы нет планов обменивать украинских солдат на Медведчука, так как он не является гражданином России. Судебный процесс против подозреваемого в госизмене политика Песков назвал «политически мотивированным».

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила арест Медведчука с действиями боевиков на Северном Кавказе в 1990-х годах. Предложение Зеленского обменять Медведчука на украинских военнопленных она назвала «крайне опасной тенденцией», указав на то, что в республике находится очень много оппозиционно настроенных политиков.

Мы проходили подобное и использование подобной тактики в 90-е годы на Северном Кавказе. Когда журналисты, в том числе зарубежные журналисты и российские, между прочим, тоже, общественные деятели, политические деятели, как России так и других стран, зазывались активнейшим образом на территорию конфликта, где орудовали боевики и террористы, а затем их просто похищали и требовали выкуп... Вот эта тактика очень напоминает то, что сейчас творится на Украине Мария Захарова Представитель МИД России

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил президента Украины об ответственности за жизнь и здоровье арестованного Медведчука. «Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», — отметил Володин.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «уродцами» представителей украинской власти, которые хотят «выбить показания» из Медведчука.

Медведев посоветовал желающим применить такие методы воздействия на украинского оппозиционера «внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь».