Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили о желании Киева обменять Медведчука на иностранных военных

Экс-депутат Рады Журавко заявил о желании Киева обменять Медведчука на иностранных военных

Фото: Press service of State Security Service of Ukraine / Reuters

Киев хочет обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ), на засевших в Мариуполе иностранных военных. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, пишет РИА Новости.

По его словам, задержание Медведчука киевские власти согласовали с зарубежными спецслужбами. «Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе», — сказал Журавко.

О задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский — он опубликовал фотографию политика в наручниках. Позднее глава государства предложил обменять председателя политсовета ОПЗЖ на попавших в плен украинских солдат. В МВД Украины не согласились с Зеленским и сообщили, что перед обменом из политика необходимо «выбить показания».

В Госдуме в ответ на предложение Зеленского заявили, что президент Украины занимается торговлей собственными гражданами. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, непонятно, что это за условия, при которых необходимо выдать одного украинца, чтобы получить других граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о последствиях детонации боеприпаса на ракетном крейсере
Раскрыта стоимость туров в популярный регион России после запуска чартеров
Трамп назвал ситуацию на Украине геноцидом
СКР возбудил уголовные дела о пытках российских военных украинскими силовиками
В Литве призвали ввести санкции против всех российских банков
Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов
На Украине заявили о желании Киева обменять Медведчука на иностранных военных
В Минобороны России рассказали о взрыве боезапаса на ракетном крейсере «Москва»
Эксперт рассказал о методах борьбы с выгоранием на работе
Вильфанд пообещал сильные осадки и пыльные бури части российских регионов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.