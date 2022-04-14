На Украине заявили о желании Киева обменять Медведчука на иностранных военных

Экс-депутат Рады Журавко заявил о желании Киева обменять Медведчука на иностранных военных

Киев хочет обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ), на засевших в Мариуполе иностранных военных. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, пишет РИА Новости.

По его словам, задержание Медведчука киевские власти согласовали с зарубежными спецслужбами. «Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе», — сказал Журавко.

О задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский — он опубликовал фотографию политика в наручниках. Позднее глава государства предложил обменять председателя политсовета ОПЗЖ на попавших в плен украинских солдат. В МВД Украины не согласились с Зеленским и сообщили, что перед обменом из политика необходимо «выбить показания».

В Госдуме в ответ на предложение Зеленского заявили, что президент Украины занимается торговлей собственными гражданами. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, непонятно, что это за условия, при которых необходимо выдать одного украинца, чтобы получить других граждан.