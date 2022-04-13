Захарова сравнила арест Медведчука с действиями боевиков на Кавказе

Захарова сравнила арест Медведчука на Украине с похищением политиков на Кавказе в 1990-х

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила арест главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука с действиями боевиков на Северном Кавказе в 1990-х годах. Об этом она высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять Медведчука на украинских военнопленных и назвала такую идею «крайне опасной тенденцией», указав на то, что в республике находится очень много оппозиционно настроенных политиков.

«Мы проходили подобное и использование подобной тактики в 90-е годы на Северном Кавказе. Когда журналисты, в том числе зарубежные журналисты и российские, между прочим, тоже, общественные деятели, политические деятели, как России так и других стран, зазывались активнейшим образом на территорию конфликта, где орудовали боевики и террористы, а затем их просто похищали и требовали выкуп... Вот эта тактика очень напоминает то, что сейчас творится на Украине», — заявила представитель МИД.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание Медведчука по поручению Зеленского. После этого глава республики предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Медведчук является иностранным политиком и в Москве не знают, желает ли он вмешательства России в данной ситуации.