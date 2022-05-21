Двух сотрудников охраны Байдена выслали в США после инцидента в Сеуле

Представитель Секретной службы Гуглиелми заявил, что двух охранников Байдена выслали в США

Двух сотрудников охраны президента США Джо Байдена выслали на родину после инцидента в Сеуле. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми, передает ТАСС.

Он отметил, что ведомству стало известно о происшествии, которое случилось в нерабочее время сотрудников и способно представлять собой потенциальное нарушение правил персонала.

Гуглиелми указал, что эти лица будут немедленно возвращены к месту постоянного несения службы. Он также подтвердил их отправку в административный отпуск. Представитель уточнил, что инцидент не повлиял на поездку Байдена в Южную Корею, а затем Японию.

«С учетом того, что речь идет об рассматриваемом административном кадровом деле, дальнейших комментариев мы предоставить не можем», — подчеркнул пресс-секретарь Секретной службы, добавив, что в ведомстве действуют очень строгие нормы и правила поведения для всех сотрудников.

В США не подтвердили арест или задержание, а также уголовные обвинения, о которых сообщили СМИ. Американская сторона заявила, что корейские власти расследуют действия только одного человека.

Ранее издание Politico сообщило, что Секретная служба США подтвердила информацию об отправке двух ее сотрудников в административный отпуск после инцидента в Южной Корее.

Отмечалось, что один из сотрудников Секретной службы был арестован в Сеуле. По данным местной полиции, его обвиняют в нападении на гражданина Южной Кореи в нетрезвом состоянии. При этом уточняется, что никто из граждан не был задержан или арестован.

