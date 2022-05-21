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Курский губернатор заявил о попытке ВСУ уничтожить машинно-тракторную станцию

Курский губернатор Старовойт заявил о попытке ВСУ ударить по машинно-тракторной станции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела российского села Попово-Лежачи в Курской области, вероятно, пытались уничтожить местную машинно-тракторную станцию. Об этом в субботу, 21 мая, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, по Попово-Лежачи пришелся основной удар со стороны Украины. При обстреле были задействованы минометы и артиллерийские орудия, уточнил Старовойт.

«Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», — рассказал губернатор.

Он также подчеркнул, что к настоящему времени обстрел в Глушковском районе затих. Серьезных разрушений и жертв нет, добавил он.

Ранее 21 мая Старовойт сообщил, что село Теткино и близлежащие населенные пункты в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины.

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Варвара Кошечкина
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