Клинтон уличили в одобрении утечки данных о связях Трампа с Россией

Экс-менеджер избирательной кампании Клинтон заявил, что она лично одобрила утечку о Трампе

Экс-менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон на судебном заседании уличил ее в том, что в 2016 году, когда она была кандидатом на пост президента от Демократической партии, она лично одобрила предложение собственного избирательного штаба, предложившего организовать утечку данных в СМИ о якобы имеющейся связи своего оппонента республиканца Дональда Трампа с российским Альфа-банком, сообщает ТАСС.

По его словам, Клинтон встретилась с сотрудниками своего избирательного штаба, обсудив с ними необычную активность между Trump Organization и Альфа-банком, одобрив идею поделиться данной информацией со СМИ. Он заявил, что надеялся на проверку журналистами той информации, которой с ними поделились, после чего те должны были высказать свое «правдивое мнение» на этот счет, однако в итоге ФБР не нашло какой-либо связи между экс-президентом США и российским банком.

Ранее стало известно, что полковник Евгений Виндман, который вместе с братом-близнецом Александером дал показания против экс-президента США Дональда Трампа в рамках первой процедуры его импичмента, быстро попал под сокращение в Белом доме, что может быть возможным наказанием за содеянное.