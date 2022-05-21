В США призвали исключить Турцию из НАТО из-за ее политики

Глава Ближневосточного форума Пайпс призвал исключить Турцию из НАТО из-за политики Анкары

Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ей политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, призвал в эфире телеканала TVP World глава американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.

По его мнению, действия Анкары являются «шантажом». Востоковед считает, что Турция выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса. В то же время эксперт раскритиковал все направления международной политики страны в последние 20 лет.

«С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником», — сказал эксперт США, отметив, что Турция проводит «политику, враждебную членам НАТО».

Он также выразил мнение, что из-за политики Анкара и позиции по вопросу расширения НАТО, Турция фактически уже не является частью альянса. «Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть это идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — заключил эксперт.

19 мая Анкара проинформировала Североатлантический альянс о намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии в организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Анкара намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении.