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Польша отдала Украине почти все запасы запчастей для МиГ-29

Onet: власти Польши передали Украине почти все свои запасы запчастей для МиГ-29

Фото: Денис Малиновский / РИА Новости

Власти Польши отдали Украине почти все имевшиеся у них запасы запчастей для истребителей МиГ-29 советского производства. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает польский информационный портал Onet.

По данным портала, несмотря на то что ранее Варшава отказалась передавать Киеву находящиеся на ее вооружении МиГ-29, польские власти все же решили направить на Украину почти все свои резервы запчастей для данных истребителей.

«Самолеты действительно на Украину не попали, но могли попасть запасные части и вооружение. Это значительно укрепило бы украинскую авиацию», — приводит Onet слова бывшего командующего польских Военно-воздушных сил генерала Томаша Древняка.

Как отмечает портал, вопрос о возможности передать Киеву МиГ-29 обсуждался в Польше в минувшем апреле. Однако тогда власти страны приняли решение отказаться от подобных поставок.

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Варвара Кошечкина
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