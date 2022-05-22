Джонсон уволит секретаря британского кабмина из-за «патигейта»

The Guardian: секретарь британского кабмина Саймон Кейс уйдет из-за алкогольного скандала

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уволить секретаря британского кабмина Саймона Кейса, чтобы сохранить премьерское кресло на фоне скандала из-за алкогольных вечеринок в нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету The Guardian.

По информации The Guardian, по итогам внутреннего расследования вину возложат на Саймона Кейса как на самое высокопоставленное должностное лицо в правительстве. Утверждается, что именно он разрешал употреблять алкоголь на работе и закрывал глаза на вечеринки во время карантина. При этом Кейс, посещающий мероприятия, не был оштрафован как другие чиновники.

На прошлой неделе полиция Лондона заявила о завершении расследования о нарушении карантина в правительственных зданиях в 2020 и 2021 годах. Всего было выписано 126 штрафов 83 правительственным чиновникам. Джонсон получил один штраф за празднование своего дня рождения на вечеринке с тортом в июне 2020 года. Предполагалось, что если премьер-министра оштрафуют за нарушение собственных законов, ему придется уйти в отставку, однако Джонсону удалось избежать крупного скандала, поскольку он не получал новых штрафов.

«Патигейтом» британские журналисты назвали скандал, разразившийся вокруг Бориса Джонсона и других членов правительства, которых уличили в организации вечеринок во время локдауна в 2020 году. Этот факт вскрылся благодаря журналистскому расследованию, результаты которого были опубликованы в декабре 2021 года. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, но отказался уходить в отставку.