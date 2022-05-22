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Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке взорвать склады «Азовстали»

Денис Пушилин сообщил, что 6 военных ВСУ погибли при попытке взорвать склады «Азовстали»

Фото: V Ictor / XinHua / Global Look Press

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели шести военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке взорвать склады «Азовстали». Его слова в эфире «Соловьев Live» передает РИА Новости.

Как рассказал Пушилин, после того, как с территории завода вышла основная часть военных, «кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов». «Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные. Для чего это? Вообще непонятно», — сказал он.

В этой же беседе глава ДНР допустил, что на территории «Азовстали» могут находиться украинские военные. Кроме того, по предварительной информации, среди взятых в плен с завода есть иностранцы.

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Марина Совина
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