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Глобальное потепление уменьшит продолжительность сна

One Earth: сон людей значительно ухудшится из-за глобального потепления к 2099 году

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

Ученые сообщили, что повышение температуры окружающей среды из-за антропогенного глобального потепления негативно влияет на сон людей во всем мире и способно уменьшить его. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале One Earth.

Специалисты проанализировали данные, собранные с браслетов для отслеживания сна более чем 47 тысяч взрослых в 68 странах, охватывающих все континенты, кроме Антарктиды.

Согласно выводам исследователей, к 2099 году температура воздуха, находящаяся чуть выше порога оптимума, может привести к снижению продолжительности сна на 50-58 часов на человека в год. При этом влияние температуры на качество сна значительно больше у жителей стран с низким уровнем дохода, а также у пожилых людей и женщин.

Известно, что жаркие дни увеличивают количество смертей и госпитализаций и ухудшают работоспособность человека, однако биологические и поведенческие механизмы, лежащие в основе этих воздействий, до конца не изучены. Субъективное качество сна снижается в периоды жаркой погоды, но остается неясным, как колебания температуры могут объективно повлиять на сон людей, живущих в различных климатических условиях.

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Александр Еникеев
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