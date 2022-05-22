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Умерла старейшая актриса Ленкома Валентина Дугина

Старейшая актриса Ленкома Дугина умерла в возрасте 85 лет

Фото: «Ленком Марка Захарова» / «ВКонтакте»

Старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Валентина Дугина умерла в возрасте 85 лет. Об этом говорится на странице театра «ВКонтакте».

«22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)», — сообщили в театре.

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Валентина Дугина служила в театре с 1962 года. Она играла в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», в постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других. Последней ролью актрисы стала роль Берты в «Поминальной молитве».

Ранее 22 мая стало известно о смерти актрисы театра и кино Натальи Величко. Ее нашли мертвой в собственной квартире в Москве. О причинах смерти не сообщается. Известно, что в последние годы артистка страдала от тяжелой болезни.

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Марина Совина
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