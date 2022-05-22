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Известную актрису нашли мертвой в московской квартире

РЕН ТВ: актрису Наталью Величко нашли мертвой в собственной квартире в Москве

Фото: Тимофеев / РИА Новости

Российская и советская актриса Наталья Величко скончалась на 82 году жизни. Ее нашли мертвой в московской квартире. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

О причинах смерти не сообщается. Известно, что в последние годы артистка страдала от тяжелой болезни.

Актриса родилась 4 мая 1941 года в городе Фрунзе. В Москве она окончила ВГИК. В 1963 году Величко дебютировала в кино, снявшись в роли Аси в фильме «Тишина». Наиболее известна по фильмам «Охота на изюбря», «Ураган приходит неожиданно», а также «Щит и меч».

Актерскую карьеру Величко завершила в начале 2000-х и в последние годы жизни почти не снималась в кино.

Ранее стало известно, что 16 мая на 101-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, звезда фильмов «Небо над Москвой» и «Вам и не снилось...» Нина Мазаева. О смерти актрисы сообщила директор Дома ветеранов сцены имени Савиной, где звезда провела последние годы жизни.

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Марина Совина
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