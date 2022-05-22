В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в ЕЭФ

Песков заявил о намерении Путина принять участие в Евразийском экономическом форуме онлайн

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ), который пройдет на следующей неделе в Бишкеке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь ответил утвердительно на вопрос об участии главы государства в мероприятии. Уточняется, что форум состоится в режиме видеоконференции.

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Киргизии. ЕЭФ проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Форум запланирован на 26 мая.

В конце апреля Песков заявил, что в возможности участия Путина в саммите «Большой двадцатки» говорить рано, однако Москва будет готовиться к мероприятию. В разговоре с индонезийским коллегой Джоко Видодо российский лидер обсудил предстоящий саммит — в 2022 году встреча должна состояться на острове Бали.