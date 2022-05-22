Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в ЕЭФ

Песков заявил о намерении Путина принять участие в Евразийском экономическом форуме онлайн

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ), который пройдет на следующей неделе в Бишкеке. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь ответил утвердительно на вопрос об участии главы государства в мероприятии. Уточняется, что форум состоится в режиме видеоконференции.

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло к Киргизии. ЕЭФ проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Форум запланирован на 26 мая.

В конце апреля Песков заявил, что в возможности участия Путина в саммите «Большой двадцатки» говорить рано, однако Москва будет готовиться к мероприятию. В разговоре с индонезийским коллегой Джоко Видодо российский лидер обсудил предстоящий саммит — в 2022 году встреча должна состояться на острове Бали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мэра украинского Энергодара
Зоолог дал инструкцию на случай укуса змеи
Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне
Во Франции заявили о нежелании победы России на Украине
В Белоруссии сообщили о действиях украинских диверсантов на территории страны
Россияне назвали самые нежелательные профессии для мужа и жены
Президент Польши пообещал «сделать все возможное» для членства Украины в ЕС
В Германии предложили ликвидировать газовую сеть
Медведев прокомментировал сообщение Байдена Ким Чен Ыну словами «трудно ему»
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в ЕЭФ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.