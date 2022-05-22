Саудовская Аравия захотела включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Власти Саудовской Аравии захотели разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд рассказал о желании королевства разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Говорить о деталях нового соглашения на фоне неопределенности на рынке пока рано, пояснил министр, однако ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос».

Политик также напомнил о нехватке мировых нефтеперерабатывающих мощностей, из-за чего растут цены на топливо. «Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллиона из них только с начала пандемии коронавируса», — уточнил Абдель Азиз бен Салман.

В конце марта власти Саудовской Аравии, которая занимает ключевое положение в ОПЕК и соглашении ОПЕК+, призвали не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями о сокращении добычи нефти и попытками стабилизировать мировой рынок энергоносителей. Позицию Абдель-Азиза бин Салмана поддержал министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи, назвавший своими единственными целями и миссией стабилизацию мирового рынка нефти.