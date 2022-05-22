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Кадыров рассказал о продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

Глава Чечни Кадыров заявил об успешном продвижении чеченских бойцов в ЛНР﻿

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Продвижение чечнских бойцов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) проходит успешно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На опубликованных Кадыровым кадрах видно, как командиры подразделений делятся подробностями спецоперации, описывают тактику ведения боев.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», — подчеркнул глава Чечни. По словам Кадырова, в республику направлены «самые боеспособные подразделения».

Ранее Кадыров заявил, что бойцы чеченских подразделений начали атаку укреплений украинских военных в районе населенного пункта Камышевахи Луганской Народной Республики (ЛНР). Он предупредил, что штурм сопряжен с некоторым риском для мирного населения, так как украинские военные используют мирных жителей в качестве живого щита. Также Кадыров обратил внимание на «обширную лесополосу за населенным пунктом, где расположены артиллерийские установки противника».

Марина Совина
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