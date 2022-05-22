Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР

Байден признался, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР во время его азиатского турне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон готов ко всему, что делает Пхеньян. Американский лидер пояснил, что США продумали ответ на любые шаги Северной Кореи. «Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду», — признался глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не ждет, что Пхеньян отложит грядущие ядерные и ракетные испытания новых типов вооружений из-за эпидемии COVID-19. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом 20 мая. После этого он направится в Японию, где встретится с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Это первое азиатское турне Байдена в качестве главы государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны объяснили необычную траекторию для полета ракеты «Сармат»
Более сорока человек пострадали в ДТП с автобусом со студентами в Турции
В Крыму заявили о невозможности Украины сохраниться в нынешних границах
В США увидели угрозу безопасности Европы в случае расширения НАТО
Известный фотограф сравнил Москву с другими мировыми столицами
Чимаев бросил вызов бойцу UFC
Генпрокуратура раскрыла долю связанных со взяточничеством преступлений
Байден раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР
Сын Трампа высмеял американских политиков за визит в Киев к Зеленскому
Билл Гейтс назвал свой любимый смартфон
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.