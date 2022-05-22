Байден признался, что не беспокоится из-за возможного ядерного испытания КНДР

Президент США Джо Байден раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР во время его азиатского турне. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон готов ко всему, что делает Пхеньян. Американский лидер пояснил, что США продумали ответ на любые шаги Северной Кореи. «Так что я не обеспокоен, если вы это имеете в виду», — признался глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не ждет, что Пхеньян отложит грядущие ядерные и ракетные испытания новых типов вооружений из-за эпидемии COVID-19. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что Соединенные Штаты не исключают провокации, ядерного или ракетного испытания со стороны КНДР в ходе поездки Байдена в Азию.

Президент США прибыл в Южную Корею с трехдневным визитом 20 мая. После этого он направится в Японию, где встретится с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Это первое азиатское турне Байдена в качестве главы государства.