Пять человек пострадали после обрушения трибуны на репетиции парада в Лондоне

Пять человек пострадали при обрушении трибуны на репетиции военного парада в Лондоне

Пять человек пострадали после обрушения зрительской трибуны на репетиции военного парада в Лондоне. Об этом сообщили городские экстренные службы, передает ТАСС.

В результате произошедшего госпитализировали трех человек. Репетицию парада, который будет приурочен к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II, прервали. В Министерстве обороны сообщили, что устанавливают причины происшествия.

Парад состоится в Лондоне 2 июня. В нем примут участие 1,4 тысячи военнослужащих из подразделений королевских вооруженных сил, а также 200 лошадей и 400 музыкантов.

В этот же день обрушилась крыша стадиона в казахстанском Шымкенте. Во время футбольного матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги между «Ордабасы» и «Аксу» сорвало часть кровли. Предварительно, жертв и пострадавших нет.