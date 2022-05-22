Диетолог назвала безопасное для жарки еды масло

Диетолог Разаренова: для жарки надо использовать устойчивое к высоким температурам масло

Врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik рассказала о том, какое масло следует использовать для жарки.

По ее словам, в некоторых видах масла при нагревании образуются свободные радикалы, которые опасны для организма. Эксперт объяснила, что они поддерживают воспалительные процессы, приводят к дегенеративным изменениям и генетическим нарушениям в организме, а также обладают канцерогенными свойствами. Она подчеркнула, что пропитавшиеся таким маслом продукты становятся вредными для организма человека.

Специалист объяснила, что масло становится токсичным, когда начинает дымиться на сковороде, поэтому для жарки следует выбирать устойчивый к высоким температурам продукт. Таким обычно является масло с большим содержанием насыщенных жирных кислот и минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот, рассказала она. Разаренова добавила, что этим критериям обычно соответствуют рафинированные растительные масла, а нерафинированные — нет. Также можно использовать для жарки жиры животного происхождения, отметила она.

Ранее Разаренова назвала способы проверить яйца на свежесть. По ее словам, самый наглядный способ — поместить яйцо в емкость с холодной водой и оценить его положение. Диетолог отметила, что если данный продукт лежит на дне горизонтально, значит, он свежий. Если же яйцо приподнято под углом или балансирует над дном, то это яйцо не первой свежести, при этом его можно употреблять в пищу. Если продукт всплыл, значит, он испорчен.

